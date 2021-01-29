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الإفتاء عن الزيادة السكانية: كل سنة بـ نزيد دولة جديدة ..فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:17 م
شوقى علام مفتى الديار
شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لاحتواء قضية الانفجار السكانى. 

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"،المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن القضية السكانية من القضايا التى تتصل بقضايا الأمن القومي، معقبا:"الدولة أصبحت مسئولة عن الاحتياجات اليومية للمواطنين".

وتابع المفتي: أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة التنموية، معقبا:" كل سنة بـ نزيد دولة جديدة على الدولة المصرية".

وأشار المفتى، إلى أن كثره الانجاب غير المدروس يسبب إرهاق الأسرة والدولة.
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