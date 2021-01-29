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توك شو

إبراهيم عيسى: لدينا 102 ألف منشأة صناعية تشغل 2 مليون مصري 90% منها قطاع خاص

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:30 م
إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي
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التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر يوجد بها 102 ألف منشأة صناعية معتمدة فى محافظات الجمهورية وفق أرقام الاقتصاد الرسمي المعلنة من اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن 90% من هذه المنشآت الصناعية تابعة للقطاع الخاص وهذا العدد كبير من رجال الأعمال وليس محدودا وقاصرا على 5 أو 10 رجال أعمال فقط.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هذه المنشآت الصناعية تمثل 2 مليون مصري وتساهم بـ18% من الاقتصادي المصري، قائلا: "لدينا 5 ملايين صانع وتاجر فى 27 محافظة مصرية طبقا للغرفة التجارية".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، اتهامات الفساد كانت تلاحق رجال الأعمال منذ العهد الملكي واستمرت فى عهد عبد الناصر وحتى الآن ولكن فى النهاية الفساد ليس قاصرا على مجموعة دون الأخرى.
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