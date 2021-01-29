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محافظات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات في هذه المحافظة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:42 م
بشرى سارة لأصحاب
بشرى سارة لأصحاب المعاشات في هذه المحافظة
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محمد عبدالحليم
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التربية والتعليم  بالتنسيق مع مسئولى هيئة البريد  وكافة الجهات المعنية، لدراسة إمكانية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة من خلال الوحدات المحلية المجاورة لمكاتب البريد والمدارس القريبة منها "استغلا لفترة توقف الدراسة"، وذلك لمنع إمكانية حدوث أي تكدس أو زحام على مكاتب البريد، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، في إطار تنفيذ الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن التعاون مع الهيئة العامة للبريد في هذا الشأن.

ووجه المحافظ بضرورة أن يتم التنسيق بشكل دائم بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية والهيئة القومية  للبريد بوزارة الاتصالات، لتقديم الدعم المتاح  لتسهيل صرف المرتبات والمعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة، وكذا الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدمها هيئة البريد، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات الفيروس. 

كما وجه المحافظ  لجان المتابعة بالزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة آليات تنفيذ عملية الصرف للتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه انتظام الصرف، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات وعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، مناشدا أصحاب المعاشات ضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المقررة منعًا للتزاحم واتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة والتي أقرتها وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة. 

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