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الصوت والضوء: القاهرة الخديوية والتاريخية ستكون أفضل من مدينة النور.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:39 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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محمود محسن
قال محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء إنه كان هناك تعاون بين مؤسسات الدولة في مشروع تطوير ميدان التحرير وكان على رأسها الشركة القابضة للسياحة وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة والتنسيق الحضارى وأكثر من جهات أخرى.

وأضاف عبد العزيز، خلال تصريحات للبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه كان هناك حالة من التعاون لإظهار مصر بالشكل  اللائق بها بها وهو ما ظهر في ميدان التحرير والمناطق المحيطة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء أن الإشاعات التى تروج عن الدولة بأنه سيتم الاهتمام بالعاصمة الإدارية وتجاهل القاهرة هو غير صحيح، مؤكدا أن القاهرة الخديوية والتاريخية مسجلة على اليونسكو وكان لزاما على الدولة المصرية الاهتمام بها.

وأشار عبد العزيز إلى أن ميدان التحرير ووسط البلد وشارع عماد الدين والقاهرة الخديوية والتاريخية ستكون أفضل من مدينة النور. 
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