وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي ساهم فى خفض سعر الدولار من 23 لأقل من 16 جنيها حاليا.. مصر ستكون قوة إنشائية كبرى في 2030

وزير المالية:

نسابق الزمن لتوفير السلع بالتوازي مع الزيادة السكانية

النمو الاقتصادي يخلق الموارد اللازمة لإصلاح الوضع التعليمي والصحي معيط يوجه بتعزيز التعاون مع المحليات ومساعدتها على إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية معيط: الخزانة العامة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي إطلاق مشروعات كبرى تساهم في رفع الاقتصاد المصري خلال العام







قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، راهن على الشعب المصري في عملية الإصلاح الاقتصادي ونجح بقوة.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإصلاح الاقتصادي كان قاسٍ ولم يكن يعرف أحد تداعياته، لكن الرئيس السيسي راهن على الشعب ونجح.









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وكشف الدكتور محمد معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم ملف الإصلاح واتخذ القرار رغم صعوبته.









كما قال وزير المالية أنه تم حل مشكلة التأمينات والمعاشات المستمرة منذ 2004، مؤكدا أنه حدثت السيطرة على الأسعار خلال العامين الماضيين، مؤكدا أننا نسابق الزمن لتوفير السلع بالتوازي مع الزيادة السكانية.









قال وزير المالية، إنه دون الإصلاح الاقتصادي كانت المعاناة زادت، موضحًا أن الدولار كان يباع في 2016 بـ23 جنيها، وحاليا أصبح أقل من 16 جنيها.









وأضاف، أن مصر احتلت المرتبة الثانية في تحسن قيمة العملة على مستوى العالم بعد الروبية الروسية.









وأوضح وزير المالية، أن تحسن قيمة العملة هو ترمومتر لتحسن الحالة الاقتصادية، مؤكدا أن الجنيه يعكس الوضع الاقتصادي.





وأردف أن معدل النمو قبل أزمة كورونا وصل إلى 5.8 % وهذه نسبة غير كافية لمصر التي بها معدل نمكو سكاني يصل إلى 2.5% سنويًا، وهذا يحتاج معدل نمو 7 أو 8%.









واستطرد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، «كلما مضينا في النمو الاقتصادي تم خلق فرص عمل أكثر، ووجدت موارد لإصلاح الوضع التعليمي والصحي.









قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم إطلاق مشروعات كبرى تساهم في رفع الاقتصاد المصري خلال العام.









وتابع، أن بعض الإيرادات المالية انخفضت بنسبة 98% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري جراء أزمة فيروس كورونا.









وكشف محمد معيط، وزير المالية، أن اضطراب التجارة العالمية يؤثر على مصر، فهذا كان يمثل مصدر إيرادات لمصر قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.









وأشار وزير المالية إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يتطلب ميزانية ضخمة، لا يشعر بها الموطن، مؤكدا أن مصر ستكون في عام 2030 قوة كبرى في القدرات الإنشائية في المنطقة.



















