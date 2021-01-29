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فن

أحمد العوضي ينعى الراحل محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:43 م
احمد العوضي
احمد العوضي
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محمد بدران
نعى الفنان أحمد العوضي، مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وكتب العوضي عبر حسابه علي "انستجرام" قائلًا "‏خالص العزاء لوفاة الأستاذ محمد الصغير .. حما النجم احمد السقا ووالد المذيعة مها الصغير .. ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.

واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".


شيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه مساء اليوم الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا.


 وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

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