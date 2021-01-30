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تعليم

تفاصيل خطة زيادة عدد مدارس التعليم الفني في مصر خلال 5 سنوات

السبت 30/يناير/2021 - 10:02 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة عدد مدارس التعليم الفني في مصر ، خلال الخمس سنوات القادمة.

وكشفت الخطة الخمسية القادمة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة المقبلة ، عن أن عملية التوسع في عدد مدارس التعليم الفني ، سيتم بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.


وأشارت خطة وزارة التربية والتعليم التي حصل موقع صدى البلد على تفاصيلها ، إلى أن الوزارة تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة ، إلى الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ، ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/2025.

ونظرا لنجاح مبادرة ادخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام طلاب المدارس الفنية في الحضور وارتفاع درجة انضابطهم وانتمائهم للوطن ، قررت وزارة التربية والتعليم التوسع في تطبيق المبادرة بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدرسي 2021/2022 .


وأكد التقرير أيضا أن وزارة التربية والتعليم ، تخطط لـ التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويًا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال عام 2020 / 2021 لاستلام مدارسنا المصرية في دولة جنوب السودان ، مشيرةً إلى أنه خلال الاشهر القادمة سيتم تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بولاية واو بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الجهود التي تم بذلها خلال الخمس سنوات الأخيرة ، للتوسع في التواجد المصري بالقارة الأفريقية وتنمية العلاقات الثقافية الخارجية تنفيذا للتوجهات السياسية

‏حيث قالت وزارة التربية والتعليم انه تم عودة البعثة التعليمية المصرية بالصومال اعتبارا من العام الدراسي 2016 / 2017 ، كما تم تلبية احتياجات دولة توجو بإعارة عدد من المعلمين لتخصص اللغة العربية

‏كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال عام 2020 / 2021 لاستلام مدارسنا المصرية في دولة جنوب السودان

واعلنت وزارة التربية والتعليم ، انه خلال الاشهر القادمة سيتم تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بولاية واو بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة
‏كما كشفت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق طلب دولة ارجواي ‏بشأن إعارة معلمين لتعليم اللغة العربية و توفير المناهج الخاصة بذلك

‏وأعلنت وزارة التربية والتعليم و البعثات التعليمية المصرية بدول إفريقيا والدول الناطقة بغير العربية من المعلمين مشيرا إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون تعليمي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصومال الدولية كما تم توقيع برامج تنفيذية بين مصر و ( ‏اليمن و الصين و ‏تونس والسعودية ورومانيا وسلطنة عمان والكويت والأردن والسودان)

‏وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه تم توقيع اتفاق بين مصر وجنوب السودان ومذكرات تفاهم بين مصر وحكومة دولة الجابون ، الى جانب إلحاق الطلاب الوافدين في المدارس المصرية بكافة انحاء الجمهورية
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