اليوم.. مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى العلوم الإنسانية والمجتمعية

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «الأحصاء فى العلوم الإنسانية والمجتمعية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.





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ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى مناقشة العديد من الموضوعات الهامة للباحثين منها :

- تعريف الإحصاء.

- المتغيرات الكمية والكيفية.

- العروض البيانية والعروض الجدولية.

- مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت

- معاملات الارتباط.





وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين المهتمين بالبحث العلمي في المجالات الإنسانية والمجتمعية .





وأفاد الدكتور محمد القصاص، بأن عقد هذه الورش يأتي تأكيدًا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.





وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت الموافق 30 يناير، فى تمام الساعة 6 مساء.





كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:





https://us02web.zoom.us/j/81878497081?pwd=UFBoM0IwVm5OTEpqVUpVQWxqaGNBQT09







