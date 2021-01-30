ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى العلوم الإنسانية والمجتمعية

السبت 30/يناير/2021 - 03:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
اسلام خالد
ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «الأحصاء فى العلوم الإنسانية والمجتمعية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.

اقرأ أيضا :

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور أحمد ربيع حسنى المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة حلوان

ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى مناقشة العديد من  الموضوعات الهامة للباحثين منها : 
- تعريف الإحصاء.
- المتغيرات الكمية والكيفية.
- العروض البيانية والعروض الجدولية.
- مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت
- معاملات الارتباط.

وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين المهتمين بالبحث العلمي في المجالات الإنسانية والمجتمعية .

وأفاد الدكتور محمد القصاص، بأن عقد هذه الورش يأتي تأكيدًا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت الموافق  30 يناير، فى تمام الساعة 6 مساء.

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط: 

https://us02web.zoom.us/j/81878497081?pwd=UFBoM0IwVm5OTEpqVUpVQWxqaGNBQT09


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التحليل الإحصائي الحيوي في ورشة عمل بجامعة حلوان

مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل للباحثين

16 يناير جامعة حلوان تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس أون لاين

غدا دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس أون لاين بجامعة حلوان

البحث العلمي في المجالات الطبية الإكلينيكية.. ورشة عمل في جامعة حلوان

اليوم.. مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل البحث العلمي في المجالات الطبية الإكلينيكية

ترشيحاتنا

مكشوف من الظهر.. شاهد اطلالة جريئة لـ هيدي كرم

مصرية.. ننشر صورة البطاقة الشخصية للمهندسة ضحية نجل رجل أعمال بالغردقة

3 مشروبات تساعد على حرق الدهون والتدفئة في الشتاء

سبقهما شاروخان.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى الصحراء البيضاء بالوادي الجديد

قطع المياه عن 5 مناطق في القليوبية بسبب عطل مفاجئ

بدون شروط جزائية.. وكيل مدرب الإسماعيلي الجديد يكشف تفاصيل العقد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصرف ذكي.. قطة تضحي بروحها من أجل إنقاذ عائلة في حريق ضخم | صور

مذهلة.. الطريقة الصحيحة لارتداء الروب الشتوي في المنزل | فيديو

عجائب خلق الله.. شاهد حيوان يتغوط مكعبات هندسية ويحير العلماء | صور