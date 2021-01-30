حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة صاحب محل لحوم الجمال الميتة بالجيزة

شهدت منطقة البراجيل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة، بقيام أحد التجار بفتح محل لبيع "اللحوم الجملي" الميته بسعر 50 جنيها للكيلو، والذي تمكنت حملة من مجلس مدينة اوسيم والطب البيطري من ضبط صاحب محل الجزارة والتأكد من أن الجمال كانت نافقة قبل بيعها للمواطنين.









بداية الواقعة كانت باحتشاد الكثير من المواطنين من أهالي منطقة البراجيل ومدينة أوسيم أمام أحد محلات الجزار، الذي يعمل على بيع لحوم الجمال، نتيجة عرضه اللحوم بسعر متدني 50 جنيها للكيلو، وهو ما جعل محل الجزارة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.









تدني أسعار اللحوم داخل محل الجزارة، دفع مجلس مدينة اوسيم برئاسة الدكتور فرج عبدالعاطي بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والطب البيطري للتأكد من سلامة وصحة اللحوم التي يتم بيعها للمواطنين وسط هذا الإقبال الكبير، لكن كشفت مفاجأة وهى ان الجمال التي يتم بيع لحوها نافقة وميتة.









وتمكنت الحملة من ضبط صاحب المحل ومعه 4 أشخاص آخرين، بعد التأكد من أن جميع الجمال التي يتم بيع لحومها كانت نافقة.









وأوضح رئيس مدينة أوسيم في تصريح لـ صدى البلد: أن صاحب محل الجزارة كان يعمل على ختم الجمال بعد سلخها بـ "قعر كوباية" في محاولة منه لإيهام المواطنين بأن تلك الجمال تم ذبحها داخل مجازر الطبي البيطري بالجيزة، وهى تهمة يعاقب عليها القانون.









وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994،عقوبة الغش التجاري حيث نص على:





يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.





حالات الغش التي ذكرها القانون





- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه





- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.





- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.





- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها







