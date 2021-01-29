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رياضة

شديد قناوي يُطمئن الجماهير: حالتي جيدة جدًا .. وفوز الفريق في غيابي أفضل علاج لي

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:44 م
شديد قناوي المدير
شديد قناوي المدير الفني للمنيا
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كتب : رباب الهوارى
طمأن شديد قناوي المدير الفني للمنيا، جميع الجماهير واللاعبين على حالته الصحية، مؤكدًا أن حالته مستقرة عقب الإصابة بفيروس كورونا، ويخضع للعزل المنزلي، مقدمًا الشكر للجماهير الوفية التي تواصلت معه بشكل كبير.

وقال قناوي عبر المركز الإعلامي: أتمنى أن لا يتأثر اللاعبون في غيابي، فثقتي فيهم كبيرة ، وفوزهم في المباريات القادمة أفضل علاج لي .

وأوضح المدير الفني أنه سيقوم بالتواصل مع الفريق عبر الفيديو بعد قليل، ويوميًا سيتابع مع جهازه الفني المعاون بقيادة عمر جمال المدرب العام حالة اللاعبين وتجهيز المباريات، مطالبهم ببذل قصارى جهدهم للفوز واستمرار مسيرة الفريق بقوة.


يذكر أن المسحة الطبية التي أجريت للفريق أمس استعدادًا لمباراة تليفونات بني سويف المقرر لها غدا السبت بملعب استاد جامعة المنيا، قد كشفت عن إيجابية الإصابة للمدير الفني للمنيا شديد قناوي، ومحمد اسماعيل مدرب حراس المرمى، واللاعب أحمد أشرف.


ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا فريق تليفونات بني سويف ضمن مباريات الجولة ال11 على ملعب استاد جامعة المنيا ،ويسعى الفريق لكسب الثلاثة نقاط ومواصلة السعي نحو الصدارة .

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