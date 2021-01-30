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تعليم

خلال فبراير.. البحوث الفلكية: حركات الكويكبات لا تمثل خطورة على الأرض

السبت 30/يناير/2021 - 09:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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احمد الشاهد
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدوث العديد من الظواهر الطبيعية خلال فبراير.

وأوضح لـ "صدى البلد" أنه سيكون هناك العديد من حركات الكويكبات حول كوكبنا، وحول القمر وكذلك مرورها بجانب الكواكب المجاورة.

وأضاف "القاضي"، أن هذه الحركات لا تمثل أي خطورة ولا تشكل تهديدًا على كوكبنا، فأقرب كويكب يمر يكون على بعد ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، فلا داعي للقلق بشأن مرور هذه الكويكبات.

وأكد عدم تصديق الأخبار الكاذبة والشائعات التي يتم ترويجها على العديد من صفحات التواصل بشأن هذه الظواهر، والتي تتسبب في ذعر الكثير من الناس، فالمعهد يجيب على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك وتفسير كافة الظواهر والترحيب بالجميع لمشاهدتها، فيجب أخذ هذه الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة.
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