خلال فبراير.. البحوث الفلكية: حركات الكويكبات لا تمثل خطورة على الأرض

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدوث العديد من الظواهر الطبيعية خلال فبراير.





وأوضح لـ "صدى البلد" أنه سيكون هناك العديد من حركات الكويكبات حول كوكبنا، وحول القمر وكذلك مرورها بجانب الكواكب المجاورة.





وأضاف "القاضي"، أن هذه الحركات لا تمثل أي خطورة ولا تشكل تهديدًا على كوكبنا، فأقرب كويكب يمر يكون على بعد ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، فلا داعي للقلق بشأن مرور هذه الكويكبات.



