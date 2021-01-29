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حوادث

مؤامراتك اتفضحت وبقيتي عالة على المجتمع.. رواد السوشيال ميديا يهاحمون منى سيف

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:39 م
منى سيف
منى سيف
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مصطفى الرماح
هاجم رواد السوشيال ميديا منى سيف لترويجها المستمر للشائعات.


وقال رواد السوشيال ميديا : " أيتها الكاذبة. . مؤامراتك إتفضحت وإنتی أصبحتى عالة على المجتمع  أمثالكم ضيعتوا البلد في  ۲۰۱۱ ، إنتم إللي بستوا أقدام الإخوان .. وسلمتوا ليهم رقابكم . . وإتصورتوا معاهم على أنقاض هذا الوطن" .


وتابع رواد السوشيال ميديا، مش بنستغرب من واحدة فاسدة متآمرة وعميلة وخليعه زيك تقول هذا الكلام لأنه شيئ طبيعي إنك تكوني بنت لأم فاسدة ضيعت أبناءها ودفعتهم لارتكاب الجرائم ليكونوا خلف قضبان السجون الدليل على سعة صدر البلد أنها تترك واحدة مثلك بهذه الأخلاق المنحطة الوضيعة والفكر المريض لا تزال حرة،  ولو كنتى في أي دولة أوروبية من الدول التي تلعقون أحذيتها للحصول على الأموال لكان مصيرك داخل السجن أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد.
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