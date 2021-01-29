مؤامراتك اتفضحت وبقيتي عالة على المجتمع.. رواد السوشيال ميديا يهاحمون منى سيف

هاجم رواد السوشيال ميديا منى سيف لترويجها المستمر للشائعات.







وقال رواد السوشيال ميديا : " أيتها الكاذبة. . مؤامراتك إتفضحت وإنتی أصبحتى عالة على المجتمع أمثالكم ضيعتوا البلد في ۲۰۱۱ ، إنتم إللي بستوا أقدام الإخوان .. وسلمتوا ليهم رقابكم . . وإتصورتوا معاهم على أنقاض هذا الوطن" .







