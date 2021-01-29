د. مصطفى مدكور يكتب: الرسائل الإيجابية في حديث الرئيس

تصريحات الرئيس تؤكد أن مصر تشهد طفرة حاليا في مختلف القطاعات من مشروعات يطرحها الرئيس في السكك الحديدية، منها القطار المكهرب والذي تكلف 360 مليار جنيه او مشروع تطوير الريف المصري بتكلفة 500 مليار جنيه، وحاليا يتحدث الرئيس عن مشاريع لتنمية سيناء تبلغ أيضا 500 مليار جنيه، وتنمية الصحراء الغربية عبر استصلاح الأراضي، وتوشكا ومشروعات عديدة للمياه ومنها لتحلية المياه.





هنجد كما كبيرا من المشروعات التي يتحدث عنها السيد الرئيس لتنفيذها بأيادي مصرية، وجعلت المواطن يتساءل عن مصادر تمويل هذه المشروعات القومية الضخمة، وهل هي موجودة في الداخل أو سيتم استلافها؟ ولكن في الحقيقة أن هذه المشروعات لها معني آخر أعم وأشمل من الحديث عن مصادر تمويلها، كلام له معنى أخر يؤكد أنها ثمار يجنيها كل مصري من نجاح المرحلة الأولى للإصلاح والتي بدأها السيد الرئيس من بعد 2014 إلى 2020 تمت بنجاح وأثمرت جهود الدولة وهي ما يتم استغلالها حاليًا في إعادة توظيفها للدخول إلي مرحلة وانطلاقة جديدة من التنمية الشاملة سيكون ثمارها علي المواطنين أكبر وأعظم بكثير من ثمار نتائج المرحلة الأولى.





وعلي الجانب الآخر نجد هناك من المشككين والحسيبة الذين لا هم لهم إلا التساؤلات والتشاؤم والتشكيك في قدرة الدولة في تمويل تنفيذ مشاريع التنمية هنا وهناك والأمر من ذلك كله هو إنكار حقائق أصبحت جالية وواضحة للعالم كله أن مصر حققت نجاحات عديدة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والتنمية لم تحققه دول كبري في أزمة مثل جائحة كورونا في حين استطعنا فيها أن نحقق معدلات نمو إيجابية.





هذا الجانب من هؤلاء الأشخاص مازالوا يتساءلون عن قدرة الدولة في مواصلة إنجازاتها وتمويل مشروعاتها ومنهم من ينكر ويدعي أننا لم نحقق أية نجاحات وان مازال معيشة المواطنين صعبة والناس تعبانة والأسعار ارتفعت والاقتصاد لم يتحسن وعلينا ديون وعجز وكلام كثير في الاتجاه السلبي وليس الإيجابي الذي يقول أننا حققنا نجاحات ضخمة وأصبح هناك عائد لهذه النجاح وأموال أعطتنا المقدرة والملائمة المالية التي تؤهل الدولة لتنفيذ المشروعات التي لاشك أنها ستعود بالخير علي كل المواطنين مثل المشروع القومي لتطوير حياة وحفظ كرامة المصريين واهالينا في الريف وتبرهن علي أننا في وضع اقتصادي جيد وبنجني ثمار المرحلة الأولى وعلي أعتاب مرحلة جديدة من البناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.





وحتي نحدد ما إذا كنا مع الجانب الإيجابي أو السلبي علينا جميعا أن نعي حقيقة أن السيد الرئيس عندما استلم مصر وكانت لها وضع اقتصادي معلوم للكل وبتتداول حجم معين من الأموال التي تعبر عن حجم ما ينتجه المصريين وحجم ما يستهلكونه، وحتي نوضح هذه الأمور باعتبر دائمًا أن هناك «جنيه»، يستخدم في عمليات استهلاكية وهو غير منجب أي يدخل في الاستهلاك ولكنه يخرج من العملية كما هو ولكنه مهم في الاستهلاك وفي حياة البشر وهناك «جنيه» يستخدم في عملية الادخار وهو جنيه معطل وغير منحب وهو أسوأ أنواع الجنيهات بينما هناك «جنيه» ثالث وهو المستخدم في الإنتاج فهو منجب ومنتج وله قيمة وعائد كبير ولكنه حتي تزداد قيمته لابد أن يدخل معه العقل البشري من طاقات بشرية انتاجيتها عالية، فمصر سنة 2014 كانت معظم أموالها واقتصادها قائم على جنيهات أما استهلاكية أو ادخار وبالتالي كانت الناس ما بين من يشتري اراضي وبيوت تسقعها بدون قيمة مضافة أو تستخدم الجنيه في الاستهلاك والدولة تدعمه وتستنفذ مواردها في صورة دعم وقود أو الغذاء ويستهلك في حين كان الجزء المستخدم في الإنتاج محدود وقيمته والعائد الاقتصادي منه ضعيف جدا وبالتالي لم يكن هناك عائد واضح وملموس من الجنيهات التي كانت تستخدم أما في الادخار أو الاستهلاك في ذاك الوقت.





وأما بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، بداء في التخلص من الجنيهات والفلوس التي كانت تستخدم في الادخار وبمنعي أعم الفلوس المعطلة وذات عائد ضعيف وغير ملموس، وبدأ يتعامل بحسم مع أصحاب الأراضي غير الجادين بإعطائهم مهلة 3 سنوات لاستخدامها أو أن تسحب منهم بديلًا من تسقيعها، وهو ما عالج ظاهرة تسقيع الارضي وأصبح من يأخذ أراضي الدولة يأخذها بسعرها ويستغلها في البناء أو غيرها وذلك لوقف عملية الأموال المعطلة التي كانت تدخل في الادخار وبدأ تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات علي استثمار الأموال في العديد من المشروعات كما حدث في شق قناة السويس الجديدة ودفع الحكومة للتعامل مع المواطنين إلكترونيا للسيطرة على جميع الأموال المعطلة اما في الخزن أو البنوك أو جيوب الناس وبالتالي إدخال الأموال إلى البنوك وتفعيل الأموال المعطلة لاستخدامها كجنيهات منتجة.





والمحور الآخر، في الجنيهات والفلوس الكثير التي تستخدم في الاستهلاك وتستنزف موارد الدولة في الدعم ومنها دعم العملة الأجنبية وغيرها فبدأ في تحرير سعر الدولار وبالتالي اوقف نزيف خسائر موارد الدولة حيث كان الفرق بين 9 جنيهات و18 جنيه كان كله دعم، ومنع الجنيه الاستهلاكي المستخدم في عمليات الاستهلاك وكذلك إلغاء دعم الكهرباء والطاقة، وترشيد منظومة الخبز، وتشجيع الإنتاج وبالتالي وفر قدر كبير من الأموال المستهلكة والمعطلة الي أموال متوفرة لدا البنوك وبدأ استخدامها بالكامل في عمليات التنمية والتطوير في شق الطرق وبنية تحتية ومدن جديدة متطورة، وتشجيع الصناعات الوطنية بمختلف أنواعها واستصلاح الأراضى وزيادة قيمتها من خلال توصيل المرافق من طرق ومياه وكهرباء ضاعفت من أسعار أراضي الدولة وزاد من قيمتها وكذلك كما في العاصمة الإدارية الجديدة والتي كانت لا يساوي سعر المتر بها الف جنيه أصبح حاليًا اكثر من 15 آلاف جنيه، وكذلك العلمين سعر متر بها كان لا يتعدي آلاف جنيه وحاليًا وصل سعر متر المباني 55 الف جنيه.





والحقيقة أن كل جنيه استخدام في المرحلة الأولى من الإصلاح وتوجيها للإنتاج وخلطها بأموال وقروض من الخارج وانشاء البنية التحتية جعلت مصر عليها اقبال كبير من كل المستثمرين في العالم، وأصبح قيمة الأرض عالية وكل ذلك أنتج الجنيهات التي يتسائل البعض عنها عن مصادر تمويل المرحلة الثانية من خطة البناء والتنمية التي نحن الآن بصددها.





ولاشك أن تشجيع الشركات الوطنية لتنفيذ كافة المشروعات بالدولة له عائد كبير في إنتاج جنيهات مصرية وان ينتج الجنيه بعقول وطاقات مصرية وبالتالي العائد كله سيكون داخل مصر ومن هنا يأتي أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري.





كل ذلك ياسادة دليل قوي أننا نمتلك الآن اقتصاد أفضل وأقوى عن اقتصاد 2014، ولا يمكن لأحد أن ينكر توافر السلع والظروف المعيشة الأفضل للمواطنين ووجود أموال يتم حاليًا استخدامها في المرحلة الثانية من التنمية الشاملة.





ولمعرفة توافر الجنيه اليوم لتنفيذ هذا الكم الضخم من المشروعات هل هو نتاج وظاهرة مرض ام هو نتاج لصحة؟، فهناك معايير ومؤشرات يستطيع المواطن العادي معرفة أننا في وضع اقتصادي جيد أم غير ذلك، للرد على المشككين والمتشائمين، اولأ أسعار السلع بالسوق من عيش ورز وخضار ولحمة أو حتي شراء سيارات وثلاجات وسلع معمرة فهل أسعارها يحدث فيها قفزات أما هناك استقرار؟، وثانيا مع حدث في العالم في 2020 بسبب أزمة كورونا وكيف تعاملت مصر مع الأزمة ووضعنا الحالي وأسعار السلع المختلفة مقارنة بعام 2019؟.





واعتقد أنه لا يمكن لأي أحد ينكر الردود الإيجابية من هذه الأسئلة المطروحة في أن جميع الأسعار أما مستقرة لو في انخفاض كما لم يحدث قفزات سعرية العام الماضي ووضعنا أصبح أفضل.





أما المؤشر الثاني، فهو سعر الدولار فهل هو في زيادة ام في استقرار وتراجع؟، وهل هو متوفر في البنوك أم ما زال هناك السوق السوداء؟، وهنكتشف الحقائق التالية في أن سعر الدولار ثابت ومستقر والفروق طفيفية جدًا ولا يوجد سوق سوداء وبالتالي دليل علي أن الاقتصاد أفضل.

والمؤشر الثالث هو سعر الفائدة في البنوك والذي لا يتعدي 11 او 12٪، فكلما قل سعر الفائدة علي الإقراض يدل علي أنه دليل صحة وعافية، فسعر الفائدة في البنك المركزي وصل لاقل نسبة منذ 30 أو 40 عاما حيث أن السعر المعلن 9.25٪ مقارنة بعندما بدأنا الإصلاح في عام 2016 والذي وصل حينها 18٪ وبالتالي مؤشر صحة وكل ذلك ينعكس علي معامل التضخم والذي وصل حاليًا 3، و4٪ مقارنة في 2019 والذي كان 12٪ ولم توجد دولة في العالم حققت هذا المعدل وهذا معناها اقتصادك قوي ودليل أنه حدث تعافي وطفرة اقتصادية لمصر.





ولاشك أن رسالة الطمأنينة التي أرسلها الرئيس السيسي لكل المصريين والصناع والمستثمرين علي صورة مشروعات تنموية عملاقة وضخمة اعلن عنها ويدعو كافة الشركات للمشاركة فيها وده رؤية تعكس أننا علي أعتاب مرحلة جديدة من التنمية ستنقل مصر إلي مكانة مرموقة، ويبدأ المصريين حينها أن يشعروا بالعائد الحقيقي من هذه الإصلاحات والمشروعات القومية، واتوقع أن هذه المرحلة القادمة سوف تستغرق 4 سنوات ثم نبدأ مرحلة الحصاد والتي سيجني فيها كل مواطن نتاج عملهم في ظل وجود رؤية القيادة السياسية تأخذ البلد الى اتجاه سليم بعمل دؤوب ومخلص لصالح البلد التي أصبحت اليوم قبلة للمستثمرين.





ما طرحته في هذا المقال يجاوب على كل الأسئلة العالقة في أذهان البعض في من أين تأتي هذه الأموال الضخمة لتمويل حزمة المشروعات القومية الجديدة وتنفيذ رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف وكل المصريين وان شاءالله القادم افضل لنا ولمستقبل أولادنا ولصالح مصر والمصريين جميعًا..

وللحديث بقية..