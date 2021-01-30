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تعليم

رحلة سياحية لمتحف النسيج بتربية نوعية عين شمس "أونلاين"

السبت 30/يناير/2021 - 10:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أكد وحيد هشام رئيس إتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الانشطة الطلابية مستمرة بشكل إيجابى خلال صفحات مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالإتحاد الطلابى بالكلية .

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وأوضح "هشام " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ،أن الإتحاد الطلابى قد قدمت الحلقة الثالثة  من رحلات " فسحنى " بمتحف النسيج ، لافتًا الى العمل علي تمنية مواهب الطلاب من خلال تقديم الطلاب التي لديها موهبة " الفويس أوفر" لتقديم الحلقات الجديدة من الرحلات والفيديوهات التعليمية .
 
كما أشار رئيس الإتحاد الى تقديم ندوات بعنوان ""صحتك تهمنا "للطلاب للحفاظ علي صحتهم خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسى والإستعداد لإختبارات الفل الدراسى الأول .
ونوه ، عن تقديم كورسات لتعليم أساسيات الرسم عبر موقع التواصل الإجتماعى " اليوتيوب "للطلاب التى لديها مواهب الرسم 
وأستطرد، أن اللجنة الثقافية قدمت مسابقة لمحبي كتابة القصص والروايات وتقديم الجوائز المادية للفائزين
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