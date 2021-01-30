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تعليم

انتهاء دورة إعداد الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار عين شمس.. اليوم

السبت 30/يناير/2021 - 05:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
يواصل  مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس  دورة إعداد الحقيبة التدريبية P.T.P والتى ينظمها المركز "أونلاين" بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب في ضوء البروتوكول المبرم ما بين الطرفين .

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ويحاضر في الدورة التى تعقد فى الفترة 28 - 30 يناير الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار . 

يتضمن البرنامج الخاص بالدورة دليل المدرب ودليل المتدرب وأنشطة وتمارين وألعاب تدريبية ونماذج تقييم وفيديوهات وباوربوينت ( power point).

ومن نواتج التعلم المستهدفة من هذه الدورة تصميم المتدربين نماذج لعدد من الحقائب التدريبية كل في مجال تخصصه، وفقًا لأحدث معايير تصميم الحقائب التدريبية. 
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