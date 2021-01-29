بيري محمد تكتب: طرق التربية الصحية للأطفال وأسباب الزواج

"نتحدث كثير عن حقوق الوالدين والبر بهم وذلك لأنه حق طبيعي تحث جميع الأديان السماوية عليه ولكن نحن أمام موضوع يجعلنا ننظر ما وراء الستار … فطريقة التربية الصحيحة للأبناء منذ مرحلة الطفولة تجعلهم مؤهلين في المستقبل بأن ينشأوا بطريقة سليمة ..فكثير من الأبناء يتم تربيتهم بطرق خطأ تربي فيهم الرهبة والاحترام للولدين بدافع الخوف وليس الحب وذلك يربي فيهم الكثير من الأزمات النفسية والخوف من اللاشيء ويصبح مبدأ الطاعة للوالدين تحت بند الخوف وليس لأنه حق طبيعي وبر يدعونا إليه الله عزوجل… مصاحبة الأبناء تربي فيهم القوة والاستقلالية في اتخاذ القرارات ..علموا أبناءكم أن الرحمة والتراحم صفة من صفات رسولنا الحبيب" "طوبي للرحماء لأنهم يرحمون".





أما عن الأسباب الأكثر انتشارًا للجواز فى مصر :





للولاد :

*ممارسة الجنس غير المسموح بشكل آخر بس مسموح.

*تحقيق دورة حياة ذكر المجتمع المصرى المعروفة (تتعلم - تتخرج - تخلص جيشك - تشتغل - تتجوز - تخلف).

*ضمان توريط شخص أخر فى أداء الخدمات المنزلية بعد والدته (غسيل - طبيخ ... الخ).

*تجيب عيل، وتثبت للكل انك (دكر) سليم.





للبنات :

*تِحصل صاحباتها اللى غاظوها واتجوزوا قبلها.

*تسبق صاحباتها اللى لسة متجوزوش وتغيظهم.

* تعيش جو الفرح والفستان والتصوير وخلافه.

*ممارسة الجنس غير المسموح بشكل آخر بس مسموح.

*تحقيق دورة حياة أنثى المجتمع المصرى المعروفة (تتعلمى - تتخرجى - تستنى ابن الحلال - تتجوزى - تخلفى) ... فى بعض الأحيان بيبقى فيه فقرة (شُغل) بين الأقواس، و بعضها لأ ... و أحيانًا بيبقى الشغل مجرد مرحلة مؤقتة للحصول على ابن الحلال.

*الحصول على الحرية و الخصوصية الغير موجودة مع الأهل - غالبًا بتكتشف ان الأهل أرحم بكتير بس بعد ما تتورط فى الجواز !

*تحقيق حلم الأمومة وانجاب (Baby) عسول - غالبًا بتخلف عيل بيبى مقرف ملوش لازمة، بس بتقنع نفسها انه عسول برضو.





لأهل العريس :

*شهادة إثبات أنهم خلفوا دكر سليم، مطلوب فى السوق المصرى، وقادر على اختراق أى أنثى وتلقيح بويضاتها.

*انهم يعرفوا يقولوا (مقصرناش فى حق ابننا).

*الاستمتاع باللعب مع الأطفال الأحفاد أخيرًا، بدون التورط فى المهام المقرفة المعتادة مع الأبناء، زى تغيير الكافولات ومسح أثار الترجيع.

*الحفاظ على اسم العائلة - اللى مش مهم نهائى، ولا يتضمن فرد واحد له انجاز يتيم من عهد تُحتمس الأول.

*التخلص من حيوان منزلى سخيف، كل يوم يرجع بليل، ينسف اللى فى التلاجة، بشكل يهدد فرص البقاء لكل الموجودين فى المنزل.

*الاستمتاع بأحاسيس التضحية والفداء والزُهد، بدفع كل مليم حوشوه فى حياتهم، فى جوازه المحروس.

*التوسع فى ممارسة عادة الفِصال المصرية المُحببة اللى بتتمارس مع بتاع الفاكهة بس، بممارستها مع أهل العروسة أثناء الصفقة.





لأهل العروسة :

*شهادة إثبات أنهم خلفوا أنثى محترمة شريفة عذراء، مطلوبة فى السوق المصرى، وقادرة على تحويل بويضاتها الى كائنات حية مصرية.

*التخلص من كائن أنثوى مثير للقلق، ممكن بتصرف واحد بسيط متهور منه، يلوث سمعة العائلة للأبد.

*انهم يعرفوا يقولوا (مقصرناش فى حق بنتنا).

*الاستمتاع بأحاسيس التضحية والفداء و الزُهد، بدفع كل مليم حوشوه فى حياتهم، فى جوازة المحروسة - أحيانًا بيتم شراء قطعتين من كل جهاز، بإضافة قطعة احتياطية (عادة ريفية مُستحدثة).

*ممارسة سلوكيات (بنتنا غالية)، بتحديد شروط ومواصفات ل(الشقة - الشبكة - الفرح ... الخ)، و رفع السقف المطلوب للعناصر السابقة لأقصى قدر ممكن الحصول عليه فى السوق المصرى، طبقًا لقوانين العرض و الطلب اللى بتحدد سعر البنت فى سوق نخاسة باسم عصرى.





المُحصلة النهائية :

كائنات ذكورية عجيبة بتتجوز كائنات أنثوية عجيبة، فى ظروف اجتماعية عجيبة، لأغراض وأهداف عجيبة، لانجاب كائنات أخرى عجيبة، تعيد تكرار هذه الدورة العجيبة، وتضمن استمراريتها العجيبة !





واخيرا و سوف اقولها دائما (كنت من النوع الخاص بك دائما)