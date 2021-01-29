مفتى الديار: بعض الصحابة كانوا لا ينجبون خوفا على جمال المرأة





وأكد علام خلال حواره، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" لم يمنع الصحابة من العزل فى عهده.









وأوضح شوقى علام، أن الصحابة كانوا يعزلون عن الإنجاب، لأسباب تجميلية وخوفا على جمال المرأة.





وأكد مفتى الديار، أن بعض الروايات تصرح بعدم الإنجاب خوفا على جاذبية المرأة، لافتا إلى هناك 5 أسباب لمنع الإنجاب منها الحفاظ على جمال المرأة.





ولفت مفتى الديار إلى أن مشروعية الانجاب بنيت قديما على سبب تحسينى "جمال المرأة"،ومع تغير الزمن من الضروري ترشيد الإنجاب لأن الزيادة السكانية تأكل موارد التنمية.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن الصحابة الكرام كانوا يلجأون لما يعرف بـ "العزل" لمنع الإنجاب.