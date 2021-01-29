الرابطة الطبية الأوروبية: كورونا تأثيره محدود على الخصوبة.. فيديو

أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، أن أ غلب الحالات المصابة بـ كورونا يتلقون العلاج دخل غرفة العناية المركزة مؤكدا أن الإصابات تتم في اعضاء الجسم الحيوبة سواء في الجهاز التنفسي أو الهضمي أو المناعي.





وأضاف عودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه عند إجراء عمليات تشريح على المصابين بفيروس كورونا تبين أن الإصابة كانت بكل أعضاء الجسم.





وتابع رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية أن تأثير فيروس كورونا على خصوبة الرجل محدود ولا يوجد خطورة من المصاب بكورونا على خصوبته.



