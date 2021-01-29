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الرابطة الطبية الأوروبية: كورونا تأثيره محدود على الخصوبة.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، أن أغلب الحالات المصابة بـ كورونا يتلقون العلاج دخل غرفة العناية المركزة مؤكدا أن الإصابات تتم في اعضاء الجسم الحيوبة سواء في الجهاز التنفسي أو الهضمي أو المناعي.

وأضاف عودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه عند إجراء عمليات تشريح على المصابين بفيروس كورونا تبين أن الإصابة كانت بكل أعضاء الجسم.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية أن تأثير فيروس كورونا على خصوبة الرجل محدود ولا يوجد خطورة من المصاب بكورونا على خصوبته.

كشفت دراسة جديدة نُشرت يوم الخميس في دورية "Reproduction" أن حالات الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد -19" قد تؤثر على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وبالتالي قد تؤثر على خصوبتهم.
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