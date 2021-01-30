اعرف عقوبة إدارة صفحات ترويج لبيع المواد المخدرة عبر فيس بوك

مع التقدم والتطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة تداول المعلومات فى فترة زمنية قصيرة، وتعاظم دورها، كان له عظيم الأثر في تطوير قدرات الأفراد والمجتمعات، لكن على الجانب الآخر كان لهذه التقنيات انعكاساتها السلبية على المجتمع وأمنه نتيجة استخدامها من قبل عصابات الإجرام وبعض الأفراد المغرضين.





الأمر الذي ترتب عليه رصد العديد من حالات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة بشكل سلبي، واستخدامها في تسهيل توفير المخدرات للمتعاطين، وفي الترويج والدعاية للأنواع المستحدثة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي لم يتم إدراجها بالجداول.





ويرصد "صدى البلد" مصير هؤلاء المخالفين في جرائم الترويج لبيع المواد المخدرة أو الاتجار فيها، في السطور الآتية:





عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات " كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.





وتنص المادة رقم 34 على" عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.





وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.





و نصت المادة رقم 39 على" يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.









كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.









جاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يروج لبيع المواد المخدرة عبر "فيس بوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يروج لبيع المواد المخدرة عبر "فيس بوك"





و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.





و عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته .. وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.





وبمواجهته اعترف بإدارته للحساب المشار إليه بقصد الإتجار فى المواد المخدرة.



