البحرين.. صرف 20 دينارا إعانة طفل لكل رب أسرة

وافقت لجنة الخدمات النيابية بمجلس النواب البحريني على الاقتراح بقانون بمنح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني.





ويهدف الاقتراح بقانون إلى تقديم إعانة طفل لكل رب أسرة بحريني بواقع عشرين دينارًا عن كل طفل وبحدٍّ أقصى 4 أطفال للأسرة الواحدة وفق الضوابط والشروط المحددة.





وتنص المادة (2) على أنه "تُصرف إعانة لكل رب أسرة بحريني بواقع عشرين دينارًا شهريًا عن كل طفل، على ألا يتجاوز عدد الأطفال الذين تشملهم الإعانة أربعة أطفال.





المادة (3)





يُشترط فيمن يستحق الإعانة ما يأتي:





1. أن يكون بحريني الجنسية.





2. أن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.





3. أن يكون رب أسرة.





المادة (4)





يوقف صرف الإعانة عند فقد أحد شروط استحقاقها المحددة في المادة (3) من هذا القانون.





المادة (5)





يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.





وخلصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية إلى أن تطبيق الاقتراح بقانون يترتب عليه كلفة مالية تم تقديرها في حدود 64 مليون دينار سنويًا.





وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن نطاق المقترح يخرج عن اختصاصها وأنها تقدم المساعدات والإعانات المختلفة التي تنص عليها التشريعات البحرينية، التي تدخل في اختصاص الوزارة مثل المساعدات الاجتماعية، والتأمين ضد التعطل وغيرهما من المساعدات التي تقدمها الوزارة التي قررت بموجب قوانين أو قرارات مجلس الوزراء مثل الدعم المالي، وكل من هذه المساعدات والإعانات يتم صرفها بموجب شروط وضوابط تم تحديدها وفقًا لنصوص القوانين وقرارات مجلس الوزراء التي أقرتها.





من جانبها بينت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن عدد الأسر البحرينية، وعدد الأبناء الذكور والإناث دون سن الثامنة عشرة، وذلك على النحو الآتي:





أ‌. عدد الأسر البحرينية 164,000 أسرة.





ب‌. عدد الأبناء الذكور دون سن الثامنة عشرة في الأسر البحرينية 129,585.



