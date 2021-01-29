لجان البرلمان تناقش قانوني إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات ومكافحة الإرهاب.. الأربعاء

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأربعاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.









وتناقش اللجنة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.









وتدرس لجنة النقل والمواصلات الأربعاء ما جاء ببيان السيد وزير النقل الذى ألقاه أمام المجلس، وذلك فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للإنفاق.









وتناقش لجنة الشباب والرياضة بيان وزير الشباب والرياضة في بيانه عن موقف الوزارة من برنامج عمل الحكومة، والذي ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 من يناير 2021.







