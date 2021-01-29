هل أصيب رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس بكورونا؟.. تفاصيل

نفى ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، إصابته بفيروس كورونا، كما نشرت معظم المواقع الإخبارية اليوم الجمعة بعد أن نشر تغريدة يقول فيها: "جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا في مصر فاستقبلتني كورونا في إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتي، فكل ما تتخيلوه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".





ونشر بعدها ممدوح عباس تغريدة أخرى، ينفي فيها إصابته بفيروس كورونا، حيث قال: تلقيت سيلا من الرسائل والمكالمات التليفونية يستفسرون عما كتب اليوم في تغريدة فهم منها بالصواب أو الخطأ أن الكورونا قد هاجمتني وأريد أن أصحح أني لست مصابا بالكورونا بل ابني وعائلته وهذا ما أردت توضيحه.



