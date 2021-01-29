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أخبار العالم

وزير الصحة اللبناني: كورونا انخفض وفتح البلاد لن يكون كليًا

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:53 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
  
أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن مؤشر انتشار وباء كورونا انخفض جراء الاقفال مطلقا تحذيرا شديد اللهجة من خطورة انفجار آخر للوباء بسبب تحركات الشارع.

وبحسب موقع لبيبانون ديبايت أوضح وزير الصحة اللبناني ان فتح البلاد لن يكون بشكل كامل لأن الوضع لم يعد يحتمل، لافتا الي ان ‎‏" قرار الإقفال من دون بدائل اقتصادية واجتماعية هو حقيقة مرّة ولكنني أظن أنها "فُرجت" بعد توقيع القرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي. 

وقال وزير الصحة اللبناني : خطة الخروج الآمنة بالتوازي مع خطة التلقيح ستساعدنا على الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.


وأضاف :  الدولة يجب أن تقوم بواجبها ولكن على المرجعيات الروحية والحزبية أن تبادر أيضا لتقديم المساعدات الإجتماعية.

وفي سياق متصل فقد أشار وزير الصحة اللبناني الي ان عدد الذين سجلوا أسمائهم في لبنان من أجل تلقى اللقاح بلغوا  129 ألف تسجيل خلال 36 ساعة حيث أن أول  لقاح سيُعطى للرؤساء الثلاثة لأسباب معنوية وأسوة بقادة العالم
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