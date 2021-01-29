وزير الصحة اللبناني: كورونا انخفض وفتح البلاد لن يكون كليًا

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن مؤشر انتشار وباء كورونا انخفض جراء الاقفال مطلقا تحذيرا شديد اللهجة من خطورة انفجار آخر للوباء بسبب تحركات الشارع.





وبحسب موقع لبيبانون ديبايت أوضح وزير الصحة اللبناني ان فتح البلاد لن يكون بشكل كامل لأن الوضع لم يعد يحتمل، لافتا الي ان ‎‏" قرار الإقفال من دون بدائل اقتصادية واجتماعية هو حقيقة مرّة ولكنني أظن أنها "فُرجت" بعد توقيع القرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي.





وقال وزير الصحة اللبناني : خطة الخروج الآمنة بالتوازي مع خطة التلقيح ستساعدنا على الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.









وأضاف : الدولة يجب أن تقوم بواجبها ولكن على المرجعيات الروحية والحزبية أن تبادر أيضا لتقديم المساعدات الإجتماعية.



