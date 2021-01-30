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تعليم

تربية نوعية القاهرة تلزم أعضاء هيئة التدريس برفع المقررات أونلاين

السبت 30/يناير/2021 - 11:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
نوهت ادارة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، على جميع اعضاء هيئة التدريس بالكلية ضرورة ارسال التقارير الخاصة برفع مقررات الدراسية علي منصة جامعة القاهرة بلاك بورد وذلك بناء علي طلب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء محمد شوقي مهدي عميدة كلية التربية النوعية والدكتورة حنان محمد اسماعيل وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.

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ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

‎وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.
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