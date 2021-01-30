تربية نوعية القاهرة تلزم أعضاء هيئة التدريس برفع المقررات أونلاين

نوهت ادارة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، على جميع اعضاء هيئة التدريس بالكلية ضرورة ارسال التقارير الخاصة برفع مقررات الدراسية علي منصة جامعة القاهرة بلاك بورد وذلك بناء علي طلب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء محمد شوقي مهدي عميدة كلية التربية النوعية والدكتورة حنان محمد اسماعيل وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.





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ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.



