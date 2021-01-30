استمرار أعمال قافلة الصحة الطبية فى البحر الأحمر.. اليوم

تستمر قافلة وزارة الصحة الطبية اليوم السبت والتي انطلقت امس، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة إلى البحر الاحمر.





تستمر القافلة على مدار يومي ٢٩ و٣٠ يناير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).





وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفقته الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، شهدا بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفى حميات الغردقة مستشفى العزل بالمحافظة.



