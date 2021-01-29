حفظ التحقيق فى واقعة اتهام المقدم وليد عسل بالتعدي على المستشارة نهى الإمام

أمرت النيابة العامة، بحفظ التحقيقات في واقعة اتهام المقدم وليد عسل بالتعدي على المستشارة نهى الامام داخل محكمة مصر الجديدة.

وكان قد تقدم دفاع المستشاره نهى الامام ببلاغ ضد المقدم وليد عسل يفيد بتعرض موكلته للضرب من قبل االمقدم وليد عسل .

وأكد نادر نوري دفاع المقدم وليد عسل، ان النيابة العامة حفظت البلاغ المقدم من دفاع المستشاره نهى الامام الذي تدي فيه قيام موكلي بضربها والاستيلاء على هاتفها .

وكانت قررت محكمة مصر الجديدة تاجيل محاكمة المستشارة نهى الامام والمعروفة اعلاميًا بسيدة المحكمة في اتهامها بالتعدي علي رئيس حرس المحكمة لورود التقرير.





وكانت قررت محكمة جنح مصر الجديدة احالة المتهمة نهي الامام صاحبة واقعة التعدي على ضابط شرطة والمعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة الي مصلحة الطب الشرعي لبيان مدي سلامة قواها العقلية مع سداد

امانة قدرها الف جنيه وفي حالة عدم حضور الطب الشرعي تقرر جلسة اليوم للتقرير.

وكان اكد المقدم وليد عسل خلال انعقاد الجلسة برئاسة المستشار احمد بهجت، انه تعرض الي اذى نفسي وشعر بالحزن والأسى مما بدر من سيدة المحكمة اثناء التعدي عليه.

واوضح عسل، انه في يوم الواقعة كان يقف خدمة في وسط المحكمة لتامين المواطنين وفجأة لاحظ سيدة تدخل دون ارتداء الكمامة وعندما طلب منها ارتداء الكمامة رفضت وقالت : انت مش عارفني انا مين انت ازاي بتكلمني

كده".

واكد عسل امام هيئة المحكمة، ان المتهمه في القضية كانت داخله المحكمة تعمل مشكله من بداية ان وطأت قدمها داخل المحكمة، وبعد ذلك قمنا بإلقاء القبض عليها.





وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها بالضرب أن نشأ عنه

جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وتحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.