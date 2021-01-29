مخرج سقارة: سعدت بالتعامل مع المصريين ونجاح الفيلم رائع ..فيديو

أكد المخرج البريطاني جيمس توفيل مخرج الفيلم الوثائقي سقارة أن نجاح الفيلم كان مفاجأة رائعة لنا مؤكدا أنه قمنا بعمل رائع لان العديد من كل دول العالم أحبوا هذا الفيلم بعد أن تم مشاهدته.





وأضاف توفيل خلال تصريحات عبر تطبيق زووم من لندن لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنني سعدت بالتعامل مع المصريين مشيرا إلى أنه أم مثير للإعجاب وشاركت تلك اللحظات مع كل شخص أعرفه حول العالم.





وتابع مخرج الفيلم الوثائقي سقارة أن فكرة الفيلم خلال الشركتين التي عملت على الانتاج وتم التواصل وتم طرح الفكرة و كان الامر محط اعجاب وعملنا تدريجيا على انتاج هذا الفيلم.



