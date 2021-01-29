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توك شو

مخرج سقارة: سعدت بالتعامل مع المصريين ونجاح الفيلم رائع ..فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:45 م
فيلم سقارة
فيلم سقارة
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محمود محسن
أكد المخرج البريطاني جيمس توفيل مخرج الفيلم الوثائقي سقارة أن نجاح الفيلم كان مفاجأة رائعة لنا مؤكدا أنه قمنا بعمل رائع لان العديد من كل دول العالم أحبوا هذا الفيلم بعد أن تم مشاهدته.

وأضاف توفيل خلال تصريحات عبر تطبيق زووم من لندن لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنني سعدت بالتعامل مع المصريين مشيرا إلى أنه أم مثير للإعجاب وشاركت تلك اللحظات مع كل شخص أعرفه حول العالم.

وتابع مخرج الفيلم الوثائقي سقارة أن فكرة الفيلم خلال الشركتين التي عملت على الانتاج وتم التواصل وتم طرح الفكرة  وكان الامر محط اعجاب وعملنا تدريجيا على انتاج هذا الفيلم.

وأشار توفيل إلى أن فريق عمل الفيلم كان مميزا وركزنا على إبراز القصة بشكل مختلف تماما عن ما تم تقديمه سابقا.
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