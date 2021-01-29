تميم وانهيار الحلم.. فيلم وثائقي يفضح دعم قطر للتنظيمات الإرهابية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، وكشف الفيلم محاولات الدوحة في بث التطرف فى الأراضي الأوروبية.





وأوضح الفيلم أن قطر الإمارة الصغيرة والغنية التي تمتلك ثروة ضخمة سعت لكي تلعب دورا واسعا في المشهد الدولي، وهو حلم مشروع من حق كل دولة أن تسعى لكي تكون قوة مؤثرة في العالم، ولكنها ضلت الطريق بسبب سياسات النظام الحاكم الخاطئة، حيث يمكن أن نطلق علي عهد تميم بن حمد آل الثاني "إنهيار الحلم".





وأشار الفيلم إلي أن تميم لم يكتف بتحويل حكومته إلي رمز للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الإرهاب، حيث شهد عهده أيضا انهيارا للاقتصاد وتهديدا لسيادة الدولة.





كمت سلط الضوء على دعم تميم بن حمد وآل ثاني التنظيمات الإرهابية، فضلا عن خسائر بمليارات الدولارات تكبدتها قطر على جميع المستويات؛ بسبب أطماع تميم في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تناول الفيلم مدى الخسائر المادية التي لحقت بقطر جراء تمويلها للحركات والجماعات الإرهابية في عدد من البلدان العربية رغم لفظهم من قِبل شعوبهم، وكشف النقاب عن تبخر أحلام تميم في نفوذ بالمنطقة.





وركز الفيلم أيضا الضوء على الاستثمارات الدولية التي تغسل بها إمارة الشر وجهها من أموال القطريين.



