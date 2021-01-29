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توك شو

جيمس توفيل: كنت من المحظوظين لإخراج فيلم سقارة.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:13 م
سقارة
سقارة
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محمود محسن
قال المخرج البريطاني جيمس توفيل، مخرج الفيلم الوثائقي "سقارة"، إنني كان لدي حلم فى يوم ما أن تكون لدي الفرصة أن اشارك فى عمل سينمائي كبير، يعالج الامور المتعلقة باكتشافات الاثار.

وأضاف توفيلكهذا  خلال تصريحات له لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي: "عملنا على تسليط الضوء على تلك الجهود وأن يرى الجمهور ما يتم بهذا العمل، فهى تجربة استثنائية بكل المقاييس".

وأوضح مخرج فيلم سقارة أن تلك التجربة فريدة من نوعها، مؤكدا أنه محظوظ لإخراج هذا الفيلم، الذي اعتبره أيقونة عمل كبيرة.

واستطرد "توفيل": "عندما بدأت العمل على هذا الفيلم، كانت لدى الفرصة لمشاهدة بعض الاعمال من علماء الاثار، وكانوا يعملون على مساعدتي للانتهاء من هذا العمل".
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