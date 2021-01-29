جيمس توفيل: كنت من المحظوظين لإخراج فيلم سقارة.. فيديو

قال المخرج البريطاني جيمس توفيل، مخرج الفيلم الوثائقي "سقارة" ، إنني كان لدي حلم فى يوم ما أن تكون لدي الفرصة أن اشارك فى عمل سينمائي كبير، يعالج الامور المتعلقة باكتشافات الاثار.





وأضاف توفيل كهذا خلال تصريحات له لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي: "عملنا على تسليط الضوء على تلك الجهود وأن يرى الجمهور ما يتم بهذا العمل، فهى تجربة استثنائية بكل المقاييس".





وأوضح مخرج فيلم سقارة أن تلك التجربة فريدة من نوعها ، مؤكدا أنه محظوظ لإخراج هذا الفيلم ، الذي اعتبره أيقونة عمل كبيرة.



