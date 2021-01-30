أستاذ نقد وبلاغة: المواردي لم يحابي خليفة ولم يتقرب من حاكم

قال الدكتور صالح عبد القوي، رئيس قسم البلاغة والنقد سابقًا بكلية البنات بجامعة الازهر، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري والمقلب بالمواردي كان موسوعة علمية بكل المقاييس، موضحًا أن لقب الماوردي جاء لأن عائلته كانت تعمل في بيع ماء الورد، ولكن يكن ينتمي إلى أسرة تشتغل بالعلم.





وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية ten، أن الماوردي لقب بأنه قاضي قضاة العصر العباسي، مؤكدًا أن الماوردي فاق في العلم والفقه.





وتابع رئيس قسم البلاغة والنقد سابقًا، أن الماوردي أخذ اللغة والأدب وعلم الحديث وتتلمذ على يد كبار العلماء، متابعا: " الماوردي عاش في العصر الذهبي وهو العصر العباسي، والذي كان فيه تعددية ثقافية، فتجد في البيت الواحد أكثر من مذهب وقتها".









وأكمل رئيس قسم البلاغة والنقد سابقًا، أن الماوردي ألف الكثير من الكتب منها الكتب السياسية، ومن بعض تلك الكتب الأحكام السلطانية وقوانين الوزارة والأدب في الدين والدنيا، وغيرها من الكتب الهامة والتى أثرت في السياسة وقتها.





وأردف أستاذ النقد والبلاغة، أن ثقافة الماوردي كانت إسلامية، كما أنه كان يستمد ثقافته من أحاديث النبي محمد، مشيرًا إلى أن الماوردي لم يحابي خليفة أو يتقرب من حاكم ولم يتهم أيضا أنه عادي خليفًا أو ملكًا، وكان متواضعًا.



