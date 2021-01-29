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مخرج فيلم سقارة: أسعى دائما لمعرفة الكثير عن الحضارة المصرية.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:59 م
فيلم سقارة
فيلم سقارة
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محمود محسن
أكد المخرج البريطاني جيمس توفيل مخرج الفيلم الوثائقي سقارة انهم قاموا بالعمل بالطريقة المثلى، قائلا أنني أسعى دائما بمعرفة الكثير عن الحضارة المصرية مؤكدا أنأن وزارة الآثار كانت متعاونة مع صناع الفيلم.

وأضاف توفيل خلال تصريحات له لبرنامح مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن لم أكن لأتوقع أن مصر كانت متقدمة بهذا الشكل منذ حوالى ألفى سنة، كذلك كنت أظن أن المصريين القدماء يهتمون بالحياة الأخرى أو بالموت، ولكن ما فهمته عكس ذلك.

وتابع مخرج الفيلم الوثائقي سقارة  أنه اعتمدنا على النور الطبيعى الذى ينير المقبرة، كذلك الكشافات التى استعملها العمال، لكننا كصناع الفيلم لم ندخل أى عنصر إضاءة.

وأشار توفيل إلى أن المصريين القدماء عشقوا الحياة بشكل جعلهم يكرسون حياتهم الأولى استعدادا لحياة أخرى.
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