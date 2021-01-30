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بين الناس

أهالي الكسابية في القليوبية يستغيثون بالمسئولين لردم ترعة البرسومية

السبت 30/يناير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
أزمة حقيقية يعيشها سكان قرية الكسابية التابعة لوحدة طحوريا بشبين القناطر محافظة القليوبية، بسبب وقوع مساكنهم أمام ترعة البرسومية التى تنذرهم يوميًا بإمكانية حصد أرواح أبنائهم وتحقيق كوارث إنسانية، بسبب وقوع العديد من الحوادث.  
 
قال المواطن محمد عطية فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى أشد المعاناة من وجود ترعة البرسومية المارة داخل الكتلة السكنية ويقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا الى غرق 3 أطفال من أسرة واحدة ولم يتمكن الأهالى من انقاذهم فى الآونة الأخيرة.

وأضاف: الترعة تحولت إلى مقلب للقمامة تتسببت فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، ما تسبب في خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى، وتحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة.  

واختتم المواطن استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة العديد من المواطنين والموافقة على ردم الترعة.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
٠١٠١٤٠٠٦٠٢٩
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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