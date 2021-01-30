هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

شهدت محافظة القاهرة طفرة غير مسبوقة في انشاء الطرق والكباري والتي خلقت شرايين جديدة في قلب العاصمة وكان أبرزها محور روكسي - رمسيس والذي يختصر الطرق في 10 دقائق فقط من إشارة روكسى بمصر الجديدة حتى ميدان رمسيس.

المحور تم إنشاؤه في أقل من 3 أشهر واستغلت محافظة القاهرة مسار الترام القديم في إنشاء المحور لتخفيف الضغط على الطرق المؤدية لميدان رمسيس وتم على إثره إزالة 24 منزلا وتعويض السكان بوحدات بديلة بمدينة بدر.





اشتمل تنفيذ محور روكسي - رمسيس على عدد من أعمال الإنشاء والتطوير للطرق والشوارع التي تقع في مساره، يرصدها صدى البلد على النحو التالي:





- إنشاء طريق كوبري القبة - رمسيس:

يمتد الطريق بطول ٤ كم وعرض ١٥ م، ويتكون من اتجاه واحد يضم ٣ حارات مرورية و تم استغلال مسار المترو القديم (روكسي – رمسيس)، وذلك بعمل طبقة إحلال ٢٠٠ ألف م٣ لمعالجة المياه الجوفية وذلك بارتفاع ٧ م، حيث كان يتم استخراج المياه الجوفية بمعدل ١٥ إلى ٢٥ ألف م٣ / اليوم، كما تم عمل تصميمات خطوط أنابيب مياه بطول ٢ كم، وهي عبارة عن مسورتين ملفوفتين بطبقة جيكو استايل لاستيعاب ٣٥ ألف م٣ من المياه الجوفية، ويتم تجميع المياه في بيارة بسعة ٣٠٠ م٣ مياه مزوده بغرفة تحكم وطرمبات مياه.





- تطوير ميدان ابن سندر:





تم تطوير الميدان بطول ٦٠٠ م وعرض ٤٠ م؛ ليصبح ٤ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارتين.





- تطوير شارع الخليفة المأمون:





تم تطوير الشارع بطول ٤ كم وعرض ٤٠ م؛ ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات.





- تطوير شارع السيل:





تم تطوير الشارع بطول ٥٠٠ م وعرض ٣٠ م، يمتد في اتجاه واحد يتكون من ٧ حارات مرورية بدلًا من ٣ حارات مرورية.





- رفع كفاءة شارع المقريزي:





تم تطوير الشارع بطول ٨٠٠ م وعرض ٤٥ م، ويمتد في اتجاهين يضم كل اتجاه ٥ حارات مرورية بدلًا من اتجاهين.