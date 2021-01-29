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اتحاد كرة اليد: فرق العالم المشاركة بالمونديال خالية تماما من كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:40 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، أن عدد الفرق التي غادرت مصر بعد مشاركتها في كأس العالم لليد 28 فرقة كلهم أصحاء تماما من كورونا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى، أن كل الفرق التي شاركت في المونديال استمتعوا بالسياحة في مصر، لافتا أنه كان يوما يجري لهم تحاليل pcr.

وأشار هشام، إلى أن المعسكرات التدريبية كانت مغلقة تماما ولا يسمح أبدا بالتقاط الصور مع اللاعبين، ومن يقدموا لهم الخدمات الفندقية لا يخرجون خارج المعسكر.


ولفت هشام، أن الحدث فرصة عظيمة لكي ندعو الشعب إلى الاهتمام بالرياضات الأخري مثل كرة اليد وغيرها من الألعاب غير الشعبية.
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