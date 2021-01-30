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حوادث

اليوم.. نظر دعوى إيقاف ناصر أمين لتعليقه على الأحكام الصادرة ضد الإرهاب

السبت 30/يناير/2021 - 08:01 ص
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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رامى المهدي
تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، دعوى إلزام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين ، وإحالته للتحقيق، مع إيقاف جميع المزايا المادية التى يحصل عليها .

وأكدت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى  "أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ، قائلًا أن " الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر ".

وأضافت الدعوى " أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، وما لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".

وأوضحت أن ما قاله يُعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال الاستقواء بالخارج ، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.
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