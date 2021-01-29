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نائب وزير المالية سابقا: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر يصل لـ400 مليار جنيه

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:44 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة سابقا، إن جزءا كبيرا من الاقتصاد الرقمي غير رسمي فى مصر، لأن التعاملات تتم بين أفراد وأفراد، وأخرى بين أفراد وشركات، وجزء كبير منها يتم خارج الدولة، ويصعب حصره، مفيدا بأن حجم الاقتصاد الرقمي فى مصر حوالى 400 مليار جنيه، ولا يمكن قياسه بدقة.

وأضاف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة سابقا، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي فى مصر يحتاج لبنية أساسية قوية، قائلا: "البنية المتعلقة بالتحول الرقمي عندنا لسه محتاجة مجهود وفى شغل ومجهود حصل ولكن لسه لم نصل للمطلوب".

واستكمل: "تم إنفاق حوالي 100 مليار جنيه على التحول الرقمي فى مصر ولسه الطريق طويل"، موضحا أن التحول الرقمي سيقلل نسبة الفساد فى التعاملات.
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