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بين الناس

أهالي قرية منشأة بولين بالبحيرة يستغيثون من انتشار القمامة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية منشأة بولين، بمركز ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة على الطرقات، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».

ويقول الأهالى فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تراكم القمامة التى تهدد حياتنا من خلال انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأضافوا: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان".

وأشاروا إلى أن القمامة تتراكم أمام مدارس أطفالنا مما يعرض صحة أطفالنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس  كورونا.

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة والحيوانات النافقة ورتش المباني لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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