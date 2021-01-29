طريقة عمل عجينة الـ ١٠ دقايق

تعتبر المعجنات من ضمن المقبلات، ويقبل العديد من الأشخاص على تناولها في وجبات الإفطار، لأنها شهية ولذيذة.





لذا قدمت الشيف سالى فؤاد طريقة عمل العجينة السريعة للمعجنات، وهي عجينة العشر دقائق.





عجينة العشر دقائق

المكونات

1 كيلوجرام من الطحين.

3 ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق صغيرة من الزبدة اللينة.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1ملعقة كبيرة من الباكينغ باودر.

2 حبة بيض.

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

1 ملعقة صغيرة من محسّن العجين ( اختياري ).

ماء دافئ يضاف حسب الحاجة.





طريقة التحضير

نضع ملاعق الخميرة في وعاء ، ثم نضيف إليها كوبين من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من السكر، ونتركها جانبًا لمدة خمس دقائق.

نجهز باقي المقادير، ونحضر وعاء آخر يتسع للعجينة، فنضع فيه أولًا الطحين والمحسن، ثم نضيف إليه بودرة الحليب، وملح الطعام، والسكر، والباكينغ باودر، وكربونات الصوديوم.

نخلط جميع المكونات جيدًا، حتى تختلط ببعضها.

وفي وعاء ثالث نضع المواد السائلة من المكونات، وهي الزبدة ، والزيت والبيض، ثم نخفق المكونات جيدًا، حتى نحصل على قوام متجانس.

بعد مرور الخمس دقائق نحضر الأوعية الثلاثة، ونضيف وعاء الخميرة التي تفاعلت، وأصبحت جاهزة، نضيفها إلى وعاء المكونات السائلة، ونحرك جيدًا، ثم نسكب الوعاء الأخير إلى وعاء الطحين والمكونات الجافة.

نبدأ بعجن العجينة جيدًا، وإذا لزمها ماء نضيف القليل برفق، حتى نحصل على العجينة المناسبة.