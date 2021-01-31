ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية الشقر فى القليوبية يطالبون بسرعة توصيل خطوط الصرف الصحي

الأحد 31/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية الشقر، التابعة لمركز ومدينة كفر شكر محافظة القليوبية، بسبب الإهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين على الرغم من ارتفاع عدد سكانها، والذي يصل إلى نحو 25 ألف نسمة. 


يقول محمد أحمد مهدي سلامة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "القرية تموت بالبطيء وليس لهم إلا الله، هذه القرية هي قرية الشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، تعانى من قلة الخدمات، خصوصا مياه الشرب التى تأتي من بئر جوفية تقع بين مجموعة من الترنشات المقامة أسفل المنازل وتأتي المياه غير صالحة للاستخدام الآدمى، بالإضافة إلى ذلك، فإن الصرف الصحي مقام أسفل المنازل مما أدى إلى تشبع الأساسات بهذه المياه وخروجها إلى الشوارع في بعض الأحيان لأن الطرنشات المقامة أسفل المنازل جعلت الأرض متشبعة بالمياه وتهدد أساسات المنازل التي ممكن أن تنهار على قاطنيها، بالإضافة إلى هلاك الأجهزة الكهربائية، كالسخانات بأنواعها، نتيجة الاعتماد على تلك المياه".


وأضاف: "نريد أن نعيش فى منطقة نظيفة بعيده عن مياه الصرف الصحى التي تهدد حياة أبنائنا، فيما ينجم عنها الأمراض واستنشاق الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، والتي عن طريقها تنتقل الأمراض من شخص لآخر"، مؤكدًا أن المنشآت داخل القرية لم تسلم من مياه المجاري، بل وصلت إلى المساجد والمدارس والمعاهد التعليمية.


وناشدوا المسئولين البدء فى حفر الشوارع وعمل خطوط الصرف الصحي وتجهيزها تزامنا مع إنشاء محطة الصرف الصحي، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع رأفة بصحة الأهالى.


للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
01022205406
أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان عزبة شرف الدين بالشرقية يشكون من عدم وجود صرف صحى

عدم وجود شبكة صرف صحى.. مشكلة يعانى منها أهالى قرية الهيشة البحرية فى قنا

أهالي قرية بلصفورة فى سوهاج يستغيثون من عدم اكتمال الصرف الصحى

عزبة سويلم فى القليوبية محرومة من الصرف الصحى .. صور

أهالي قرية الجزيرة الخضراء فى كفر الشيخ يستغيثون من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى.. صور

أهالى قرية الشقر فى القليوبية يطالبون بسرعة توصيل خطوط الصرف الصحي

ترشيحاتنا

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت فهد

شقيقان يلقيان بوالدتهما المُسنة في الشارع ببنها

أخبار النادي الأهلي.. إصابة العامري فاروق بفيروس كورونا.. وعودة حسين الشحات

هدف خرافي.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول في شباك وست هام

تخفيضات 50% على التذاكر الدولية لرحلات مصر للطيران لمدة 3 أيام.. اعرف السبب

الجماهير تعلن غضبها من صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها