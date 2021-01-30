7 نصائح لاستخدام ماسكات الوجه

أهم النصائح لاستخدام ماسكات الوجه..





1_ ينبغي ترك الماسك لمده لا تقل عن 10 دقائق إلى 30 دقيقة ( هذا حد أقصى) للسماح للمكونات بإختراق البشرة وتحقيق الهدف المنشود من وراءه. مع الأخذ في الاعتبار أن ماسكات خل التفاح يمكن تركها فقط 5 دقائق على الوجه، ويجب تنظيف البشرة جيدًا قبل تطبيق الماسك، فهذا يساعد على اختراق الجلد بشكل أفضل وضمان التخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة، مما يحقق نتائج مرضية.





2_ضعي كريم مرطب بعد شطف الوجه مباشرة يمكن استخدام التونر ثم يليه كريم الترطيب.





3_من الأفضل رش وجهك بالماء البارد بعد إزالة الماسك ولشد مسام الوجه.





4_كل ماسك مختلف في تكراره عن الآخر فهناك الماسكات التي يمكن تطبيقها يوميًا، واقنعة أخرى لا يجوز استخدامها الا مرة واحدة أو مرتين فقط في الاسبوع.





5_لا تستخدمي أي ماسك للوجه إذا كان هناك تهيج أو احمرار أو جروح.





6_جميع الماسكات من الأفضل تطبيقها على الوجه في المساء وليس اثناء النهار.



