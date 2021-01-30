رزان: تناول الفراخ واللحمة عقاب لي.. وأقدس وجود الرجل في حياتي.. فيديو

قالت الفنانة رزان، إن والدتي عندما كانت تريد أن تقوم بعقابي كانت تجعلني أتناول "الفراخ واللحمة" مؤكدا أنني اعتبر تلك الأكلات عقاب ولأنني أحب تناول الخضروات.





واضافت رزان خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أن والد زوجي لديه هدوء اعصاب كبير مؤكدا أنني أطلق عليه دائما "بابا" مشيرا إلى أنه يهتم دائما ببرامج السياسة.





وتابعت الفنانة رزان ان الغيرة ليس لها علاقة بضعف الشخصية مؤكدا أن الست تعد زوجة وحبيبة واخت ومديرة مؤكدة انني أحب وجود الرجل وأقدس وجوده والكلمة الأخيرة تكون له.



