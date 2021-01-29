أخبار الفن| رحيل 4 رموز فنية اليوم .. تفاصيل إعادة إحياء أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:









أقيم اليوم الجمعة عزاء مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، داخل منزله في الشيخ زايد، بعد وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتستمر مراسم العزاء حتى غد السبت.









توفى المخرج فهمى الخولي، خلال الدقائق القليلة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.









تحيى الفنانة لقاء الخميسى، لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى بقيادة يوسف عباس وفرقته الموسيقية مساء الخميس 11 من فبراير الساعة السابعة والنصف مساءً، تحمس الكثيرون فور إعلان لقاء تقديمها للحفل ومن المتوقع أن تقدم مجموعة من الأغنيات المميزة بحضور محبيها.









تستقبل أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، عزائه داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر ويقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربة، تحاشيا لتفشي فيروس كورونا المستجد.









يقام عزاء خبير التجميل ومصفف الشعر الراحل محمد الصغير داخل منزله عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة وغدًا السبت في منزله بمدينة 6 أكتوبر.









حرص عدد من المؤلفين على إحياء قصص الأديب الكبير نجيب محفوظ، من خلال عرضها في أعمال درامية والتحضير لها خلال عام 2021، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





حلت قبل أيام ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، والتي سبق وأن تزوجت من الفنان الراحل عمر الشريف، وانتشرت الكثير من الشائعات حول علاقتهما بعد الإنفصال.



