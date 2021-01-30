رزان مغربي: لو رجع بيا الزمن هتجوز في سن 14 سنة ونفسي أجيب 20 عيل.. فيديو

قالت الفنانة رزان مغربي إنها من برج الأسد وكل 10 سنين تحتفل مرة بعيد ميلادها، مؤكدة أن الزواج خطوة جديدة ومملكة يجب تقديسها بشكل كبير.
وأضافت رزان مغربي خلال لقاء ببرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة: أعشق من الأكل المصري الكشري والفول والطعمية والباذنجان والبطاطس والطحينة والقرنبيط بالخلطة ودائما ما اتناوله.
وتابعت: اتمنى أن يتزوج ابني بعد سنة من الأن.. لو عاد بي الزمن في الزواج سأتزوج في سن 14 سنة.
وأردفت رزان: "نفسى اجيب 20 عيل لان احسن حاجة العيال.. ينبغي على الزوج أن يسعد زوجته حتى ينعم بحياه زوجية سعيدة.