رزان مغربي: لو رجع بيا الزمن هتجوز في سن 14 سنة ونفسي أجيب 20 عيل.. فيديو

نها من برج الأسد وكل 10 سنين تحتفل مرة بعيد ميلادها،

مؤكدة أن

الزواج خطوة جديدة ومملكة يجب تقديسها بشكل كبير.





وأضافت رزان مغربي خلال لقاء ببرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة: أعشق من الأكل المصري الكشري والفول والطعمية والباذنجان و البطاطس والطحينة والقرنبيط بالخلطة ودائما ما اتناوله.





وتابعت: اتمنى أن يتزوج ابني بعد سنة من الأن.. لو عاد بي الزمن في الزواج سأتزوج في سن 14 سنة.



