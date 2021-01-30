مصرع شاب تحت عجلات القطار في بني سويف

لقى شاب مصرعه، أمس الجمعة، صدمه قطار قادم من القاهرة إلى أسوان، اثناء عبوره مزلقان قرية "الزاوية" التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.





تلقى كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة شاب صدمه قطار قادم من القاهرة إلى اسوان، مزلقان قرية "الزاوية" التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.





بالإنتقال والفحص، تبين أن الشاب المتوفي يدعى "محمد محمود شعبان ابراهيم" 31 سنة، بدون عمل، مقيم مركز الواسطى، شمال المحافظة، حاول عبور المزلقان فصدمه قطار قادم من القاهرة إلى اسوان، تزامن مروره وقت عبور "الضحية" قضبان المزلقان.





تم استدعاء سيارة الإسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.