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فن

اليوم.. تالنت كيدز يجمع أصوات الصغار في ساقية عبد المنعم الصاوي

السبت 30/يناير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا غنائيًّا جديدًا لفريق "تالنت كيدز" وذلك اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بمسرح النهر.

تم إنشاء فرقة Talent Kids فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية وأيضًا معد فى البرامج الغنائية والمواهب MBC Group فى لبنان ومايسترو فرقة the voice kids  بدار الأوبرا المصرية، وتتكون الفرقة من  6 إلى 10 عازفين و 14 مطربًا.

وعلى الجانب الاخر تستعد ساقية الصاوى لاستقبال حفل غنائى لفريق "JIGGY BAND" يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير الساعة الثامنة مساءً على مسرح النهر. 

JIGGY هي فرقة مصرية تأسست عام 2019 ، تعزف موسيقى Funk و Rock و Pop وتقدم أغنيات لـ  James Brown و Jimi Hendrix و Carlos Santana وغيرهم. موسيقيون مأسورين بالموسيقى والعاطفة، ويعد الفريق موهوب أيضًا في الكتابة والتوزيع الموسيقى
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