أخبار التوك شو.. بسام راضي: المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية.. معيط: رغم كورونا حلينا مشكلة المعاشات

قال الدكتور نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، إن أعداد إصابات فيروس كورونا في موجتها الثانية تشهد انخفاضأ في الوقت الحالي داخل المستشفيات.



