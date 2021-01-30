أخبار التوك شو.. بسام راضي: المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية.. معيط: رغم كورونا حلينا مشكلة المعاشات

الرئاسة: تنفيذ شبكة طرق بطول 7 آلاف كيلو متر على مستوى الجمهورية.. فيديو
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها في التقرير التالي:
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اطلع اليوم على سير العمل وجداول التنفيذ في مشروعات تطوير القاهرة الكبرى.
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يشدد دائما علي أن المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية والبنية الأساسية الضخمة التي تبنى عليها كافة محاور التنمية.
قال الدكتور نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، إن أعداد إصابات فيروس كورونا في موجتها الثانية تشهد انخفاضأ في الوقت الحالي داخل المستشفيات.
قال الدكتور نزار رفعت ، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا ، إن أعداد إصابات فيروس كورونا فى موجتها الثانية فى المستشفيات تشهد إنخفاضأ فى الوقت الحالى .
قال الإعلامى محمد الباز، إن هناك حالة استهداف وتحريض لا تزال قائمة ضد الدولة المصرية مع وجود أناس لا يزال فكرها ثابتا عن ذكرى يوم 28 يناير عام 2011.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى حل العديد من المشاكل منها جذب المستثمرين الأجانب، معقبا: "المستثمرون الأجانب إزاى كانوا يضخون استثمارات وفيه العديد من المشاكل".
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية لم تتأثر بأزمة كورونا بسبب قوة الاقتصاد، معقبا:" كل احتياجات المواطن متوفرة فى الأسواق".
كشف الفنان عباس أبو الحسن، تفاصيل التعدي عليه من قبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه لا توجد مخالفة شرعية فى اتخاذ الوسائل التى من شأنها تنظيم النسل، بإشراف طبى.
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، وكشف الفيلم محاولات الدوحة في بث التطرف فى الأراضي الأوروبية.
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الإجهاض محرم إلا فى بعض الحالات.