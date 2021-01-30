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توك شو

رزان: طبق بامية باللحمة الضاني أفضل طريقة لإزالة الخلافات مع الزوج.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 01:32 ص
الفنانة رزان
الفنانة رزان
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محمود محسن
أكدت الفنانة رزان أنه على الزوج أن يسعد زوجته حتى يكون هناك حياه زوجية سعيدة وألا تصل الخلافات للحياة الزوجية على الإطلاق.

وأضافت رزان خلال حوار لها لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أن "الطريق إلى قلب الرجل معدته" مشيرة إلى أن اذا اعدت الزوجة  "طبق بامية باللحمة الضأني وادخلي عليه" تزول أي خلافات.

وتابعت الفنانة رزان أنني أحب الغناء لأنني أشعر حينها انني أقرب إلى الجمهور مؤكدا أنى اعتبر ذلك وسيلة بالتواصل مع الجمهور واشعر اننى اقرب بذلك.

وأشارت رزان إلى أنني ارفض أن أقوم بغناء أغاني الدراما والحزن واسعى دائما لأغاني الفرح والسعادة.
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