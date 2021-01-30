بدء تنفيذ برنامج منشطى الرياضة بالأحياء السكنية بالفيوم

بدأت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزاره الشباب والرياضة ، تنفيذ برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية الذى يقام كل يوم جمعة أسبوعيا ابتداء من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 11 صباحا.

ينطلق البرنامج من حى دلة بجوار مبني ديوان عام المحافظة حتي الطريق الدائري مرورا بميدان المسلة ومنطقة السواقي ثم العودة الى حى دلة مرة أخرى .

ويقوم المشاركون بأداء تمرينات ايروبكس والمشي ثم الجري ، و أداء بعض التمرينات بميدان دلة، و متابعة المشى والجري حتي ميدان المسلة ، ثم ركوب الدرجات من حى دله الي المسلة مرورا بالسواقي و الدائري يطريق مصر الفيوم ثم العودة الى حى دلة بمدينة الفيوم .

ويتم أعطاء حوافز تشجيعية للمشاركين مثل : أداء بعض المسابقات الترويحية و توزيع جوائز عينية علي الممارسين و نشر فاعليات النشاط علي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشرف على النشاط اسامه عيد مدير اداره الرياضه ، ويقوم بالتدريب والمتابعة : كابتن محمود القاضي ، و كابتن شيماء طلال ، وكابتن ندا ممدوح .





أقرا أيضا : حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم

من جانب أخر نظم مجموعة من الشباب حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم بمستشفى جامعة الفيوم اليوم بمقر جمعية تنمية المجتمع بالحامولي وبالتعاون مع مجلس مدينة يوسف الصديق والوحدة المحلية بالحامولي بمشاركة حملة شباب قد التحدى برئاسة علاء الجارحى وحملة صحة أهلنا تهمنا برعاية النائب المهندس عبد القادر الجارحى أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم وعضو مجلس الشيوخ.

وشارك فى الحملة أيضا أعضاء جروب صيدلية الخير برعاية الدكتور حسين غيث وأعضاء إدارة أزمات يوسف الصديق والشواشنة ، بحضور النائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق ، ومشاركة الشباب من الجنسين أعضاء الحملات وأعضاء فريق إدارة أزمات، واللذين ظهر دورهم في أكثر من موقف ودائما حاضرون وقت الصعب .

صرح النائب المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم وعضو مجلس الشيوخ : بأن الحملة أثبتت نجاحها ، بجهود وسواعد شباب الحامولى ومركز يوسف الصديق .

وأضاف النائب الكابتن وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ : بان حملة اليوم ، انطلاقة لحملات أخرى للتبرع بالدم سيتم تنظيمها ، بقرى ومراكز المحافظة ، للتبرع بالدم لسد العجز الموجود ببعض المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة .

وأضاف الدكتور حسين غيث منسق عام جروب صيدلية الخير بمحافظة الفيوم : بان مشاركة بعض أعضاء جروب صيدلية الخير فى حملة التبرع بالدم التى أجريت اليوم بقرية الحامولى بمشاركة الشباب الواعد ، أثمرت عن تبرع عدد كبير من الشباب وأهالى الحامولى بالدم ، لصالح مرضى مستشفى جامعة الفيوم ، لوجود مرى غسيل كلوى و مصابين لاستقبال الطوارئ بالمستشفى بحاجة الى قطرة دم .