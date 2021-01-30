أحمد السقا: أنا أضعف ما يكون قدام بنتي.. فيديو

قال الفنان أحمد السقا، إنه كان متعاونا مع أصحابه في طفولته، معقبا: «كنت متعاون جدا مع صحابي اللي في سني».





وأضاف "السقا"، خلال لقائه عبر فضائية "سي بي سي"،: «كنت قدر الإمكان بحاول ابقي جدع وشهم معاهم»، مستطردا: «كان أقرب شخص ليا في البيت أبويا.. وكان مدلعنا جامد».





وأشار: «أنا أضعف ما يكون قدام نادية بنتي.. والأولاد بيغيروا بس هي بنوته والوسطانية بين ولدين، فلازم أحميها يا إما يفرموها الإتنين».

وأوضح: «فيه حاجات كتير وحشاني، واحشني تحديدا الشقاوة بس الشقاوة الإيجابية، مش الشقاوة اللي فيها شر والعياذ بالله».





وأشار: «أنا ليا أخت أصغير مني اسمها فاطمة وأنا الأكبر»، متابعا: «كنت مسيطر علي أختي وكانت بتعملي كل حاجه وإحنا صغيرين، بس الواحد طبعا لما كبر عقل شويه».