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بيض مخصب.. أستاذ فيروسات يكشف طريقة تحضير اللقاحات

السبت 30/يناير/2021 - 12:21 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد رحيم الباحث المصري وأستاذ الفيروسات بكلية الطب بجامعة «لانكستر» في بريطانيا، إن اللقاحات في العالم تحضر من خلال طريقتين، أحدها الاستزراع النسيجي وهو الذي ينتج عن طريق خلايا الاستزراع النسيجي، ومنها لقاحات عن طريق البيض المخصب وتم تجربتها على فيروس الإنفلونزا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية مساء اليوم، أن طريقة اللقاح عن طريقة البيض المخصب معروفة بشكل كبير فيما يخص فيروس الإنفلونزا لأنه يتكاثر في البيض.

وتابع: «فيروس كورونا لا يتكاثر في البيض، لذلك اعتمدنا على هندسة الوراثة واستخدمنا فيروس يتكاثر في البيض بشكل جيد، مما يجعله قادرا على إحداث أجسام مناعية في الإنسان ضد فيروس كورونا».

وأوضح أن أهم أسباب الإعجاز في هذا اللقاح هو أنه آمن ومن السهل إعطاؤه عن طريق الأنف، بالإضافة إلى قلة تكلفة إنتاجه مقارنة باللقاحات الأخرى.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج اللقاح، خاصة به هو والدكتور منير، مؤكدا أنهما حصلا على براءة اختراع.
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